Минздрав РК предупредил казахстанцев о мошенниках

«Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из СМС. Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя», — заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.