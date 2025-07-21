Минздрав РК предупредил казахстанцев о мошенниках

Как рассказали в министерстве, злоумышленники звонят от имени медицинских организаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из текстового сообщения мобильного устройства.
«Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из СМС. Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя», — заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.