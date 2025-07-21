Таксист рассказал о нападении пассажира в Астане

«Своими действиями пассажир создал прямую опасность как для меня, так и для других участников дорожного движения. С целью привлечения внимания и спасения я вынужден был выехать на встречную полосу движения и подрезать автомобиль марки Chevrolet Cobalt, чтобы получить помощь. Освободившись от ремня, я покинул автомобиль и побежал просить помощи к водителю Cobalt, который помог мне», — рассказал таксист.