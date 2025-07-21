Таксист рассказал о нападении пассажира в Астане

Разговор таксиста в салоне авто с пассажиром, который выражался нецензурными словами, записан видеорегистратором. Видео с этой беседой, а также рассказ таксиста опубликованы в соцсетях.
«Я — таксист, во время поездки пассажир, не предупреждая меня, пересел с заднего пассажирского сидения в сторону водителя. После чего схватил за ремень безопасности и начал душить, при этом грубо и нецензурно выражался в мой адрес, угрожал нанести вред моему здоровью», — приводит слова таксиста Instagram*-паблик astana_sergek.
По словам потерпевшего, он одной рукой держал ремень безопасности, а другой продолжал управлять автомобилем.
«Своими действиями пассажир создал прямую опасность как для меня, так и для других участников дорожного движения. С целью привлечения внимания и спасения я вынужден был выехать на встречную полосу движения и подрезать автомобиль марки Chevrolet Cobalt, чтобы получить помощь. Освободившись от ремня, я покинул автомобиль и побежал просить помощи к водителю Cobalt, который помог мне», — рассказал таксист.
Видео с регистратора подтверждает слова водителя о вынужденном нарушении ПДД.
В полиции Астаны рекомендовали таксисту обратиться с письменным заявлением к ним либо подать обращение через электронный портал е-Otinish.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.