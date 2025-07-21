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Под Челябинском пилотов пассажирского самолёта пытались ослепить лазером

В Красноармейском районе неизвестный направил лазерный луч зелёного цвета в кабину самолёта авиакомпании S7 Airlines. Инцидент произошёл, когда летевший из Новосибирска борт заходил на посадку в аэропорт Челябинска.

Источник: Pchela.News

Всё случилось около 11 часов вечера в минувшее воскресенье, 20 июля.

— При довороте на посадочный курс командир воздушного судна доложил об освещении лазером зелёного цвета из частного сектора села Миасское, — сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Информацию о происшествии передали в МВД, ФСБ и транспортную прокуратуру.