Жительница Уфы завоевала корону на престижном конкурсе красоты в Индии

Конкурсная программа включала несколько этапов: демонстрацию национальных костюмов, интеллектуальные испытания, самопрезентации и показ в вечерних платьях. Алина блестяще проявила себя во всех дисциплинах, что в итоге принесло ей не только корону, но и денежное вознаграждение.