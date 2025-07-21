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Жительница Уфы завоевала корону на престижном конкурсе красоты в Индии

Уфимка победила на конкурсе красоты в Индии.

Источник: Комсомольская правда

Студентка Уфимского университета науки и технологий 19-летняя Алина Фархутдинова триумфально представила Россию на международном конкурсе Miss Glam World-2025, проходившем с 11 по 17 июля в Индии. Девушка не только вошла в число финалисток, но и удостоилась главного титула, оставив позади представительниц Израиля и Сербии, занявших второе и третье места соответственно.

Конкурсная программа включала несколько этапов: демонстрацию национальных костюмов, интеллектуальные испытания, самопрезентации и показ в вечерних платьях. Алина блестяще проявила себя во всех дисциплинах, что в итоге принесло ей не только корону, но и денежное вознаграждение.

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