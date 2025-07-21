До 19 человек увеличилось число погибших после авиакатастрофы в Бангладеше

Число жертв крушения учебного истребителя ВВС Бангладеш в столице страны, Дакке, резко возросло. Если ранее сообщалось об одном погибшем и более двадцати раненых, то по последним данным, в результате катастрофы погибли 19 человек, еще более 164 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, получив обширные ожоги. Такие обновленные данные приводит Prothom Alo со ссылкой на бригадного генерала Мохаммада Захеда Камаля, генерального директора пожарной службы и гражданской обороны.
Напомним, учебный истребитель F-7BGI китайского производства, который ранее, по предварительным данным, рухнул на крышу столовой школы Milestone, на самом деле врезался в здание учебного заведения. Самолет взлетел с авиабазы АК Кхандокар в рамках плановых учений в 13:06 по местному времени, однако вскоре после старта у него возникли технические неполадки. Несмотря на попытки лейтенанта Мохаммада Таукира Ислама увести истребитель из густонаселенного района, самолет врезался в здание школы, а сам пилот погиб.
Сразу же были развернуты масштабные спасательные работы. В них задействованы сотрудники Службы пожарной охраны и гражданской обороны, военные спасательные подразделения и многочисленные медицинские бригады. Все пострадавшие были оперативно доставлены в Национальный институт ожогов и пластической хирургии. Для получения информации о пропавших и пострадавших открыты горячие линии.
Премьер-министр Бангладеша Мухаммад Юнус выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим. Соболезнования также выразили ведущие политические партии страны. В знак скорби 22 июля 2025 года объявлен днем государственного траура.