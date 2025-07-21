До 19 человек увеличилось число погибших после авиакатастрофы в Бангладеше

Напомним, учебный истребитель F-7BGI китайского производства, который ранее, по предварительным данным, рухнул на крышу столовой школы Milestone, на самом деле врезался в здание учебного заведения. Самолет взлетел с авиабазы АК Кхандокар в рамках плановых учений в 13:06 по местному времени, однако вскоре после старта у него возникли технические неполадки. Несмотря на попытки лейтенанта Мохаммада Таукира Ислама увести истребитель из густонаселенного района, самолет врезался в здание школы, а сам пилот погиб.