Уфимский выпускник добился максимального балла на ЕГЭ после пересмотра работы

Учащийся школы № 128 Ленинского района Уфы Леназ Фагамутдинов смог добиться максимального результата на экзамене по профильной математике после подачи апелляции. Как сообщил глава районной администрации Олег Котов, школьник аргументированно доказал комиссии правильность своего решения спорного задания.
Котов отметил, что этот успех стал возможен благодаря упорству самого Леназа и профессиональной подготовке его учителя математики Зинаиды Галимовой.
По данным министра образования Башкирии Ильдара Мавлетбердина, в этом году в республике зафиксирован рост количества стобалльных результатов ЕГЭ: 159 против 155 в прошлом году.
Особые успехи Башкирия демонстрирует в естественно-научных дисциплинах. Доля выпускников, выбирающих для сдачи профильную математику, физику, химию, биологию и информатику, уже сейчас составляет 40%, что превышает общероссийский целевой показатель на 2029 год (35%).
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