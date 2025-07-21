В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом

«В Ивантеевке (городской округ Пушкино) после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом на улице Басова. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики», — написал он.
Воробьев уточнил, что на месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу.
Как уточняли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов, в том числе пять над территорией Московского региона.