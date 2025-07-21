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В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. После падения обломков сбитого беспилотника в подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Ивантеевке (городской округ Пушкино) после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом на улице Басова. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики», — написал он.

Воробьев уточнил, что на месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу.

Как уточняли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов, в том числе пять над территорией Московского региона.

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