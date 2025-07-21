Двухэтажный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков сбитого беспилотника

Двухэтажный жилой дом загорелся в городе Ивантеевка Московской области после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам местных жителей, перед возгоранием дома № 5 по улице Басова были слышны два хлопка. По предварительным данным, пострадавших нет.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше