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Двухэтажный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков сбитого беспилотника

В подмосковной Ивантеевке двухэтажный жилой дом загорелся после падения обломков сбитого БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двухэтажный жилой дом загорелся в городе Ивантеевка Московской области после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам местных жителей, перед возгоранием дома № 5 по улице Басова были слышны два хлопка. По предварительным данным, пострадавших нет.

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