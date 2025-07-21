На напавшую на фельдшера мать из Башкирии завели уголовное дело

История с нападением на фельдшера в Миякинском районе Башкирии получила продолжение. После размещенной в СМИ информации о том, что медик стала жертвой мамы юного пациента СК начал проверку, а затем возбудил уголовное дело.
Как ранее рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, женщина, вызвавшая скорую помощь для своего ребенка, в состоянии алкогольного опьянения набросилась на прибывшего фельдшера. Мать семилетнего мальчика пыталась отобрать чемоданам с лекарствами и приборами, а затем ударила медика по лицу.
— Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Следователи сейчас выясняют все детали произошедшего, опрашивают свидетелей и собирают доказательства, — добавили в СК.
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