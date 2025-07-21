Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На напавшую на фельдшера мать из Башкирии завели уголовное дело

В Башкирии возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера.

Источник: Комсомольская правда

История с нападением на фельдшера в Миякинском районе Башкирии получила продолжение. После размещенной в СМИ информации о том, что медик стала жертвой мамы юного пациента СК начал проверку, а затем возбудил уголовное дело.

Как ранее рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, женщина, вызвавшая скорую помощь для своего ребенка, в состоянии алкогольного опьянения набросилась на прибывшего фельдшера. Мать семилетнего мальчика пыталась отобрать чемоданам с лекарствами и приборами, а затем ударила медика по лицу.

— Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Следователи сейчас выясняют все детали произошедшего, опрашивают свидетелей и собирают доказательства, — добавили в СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.