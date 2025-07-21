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Легковушка Hyundai Elantra вылетела с дороги и перевернулась в Самарской области

Авария произошла в понедельник вечером в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация.

Источник: МК.RU Самара

Авария произошла в понедельник вечером в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация об инциденте появилась 21 июля в 17:13. В поселке Балашейка около улицы Ленина с проезжей части вылетела и опрокинулась иномарка Hyundai Elantra.

Сотрудники 47-го пожарно-спасательного отряда отключили аккумулятор машины и смыли горюче-смазочные материалы. Также работали правоохранители и медики. Пострадал один человек. Отвезли в сызранскую центральную городскую больницу.

Ранее в Самаре 41-летний водитель ГАЗ влетел в 61-летнего водителя на КАМАЗе.

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