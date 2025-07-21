В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов

«Сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ОМОН “Авангард” ГУ Росгвардии по Москве пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в столичном регионе. По предварительным оценкам, организованная группа незаконно легализовала более тысячи иностранных граждан, получив доход в размере не менее двух миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.