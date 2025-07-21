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В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов в Москве, ликвидированы лаборатории, где изготавливались поддельные миграционные документы, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ОМОН “Авангард” ГУ Росгвардии по Москве пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в столичном регионе. По предварительным оценкам, организованная группа незаконно легализовала более тысячи иностранных граждан, получив доход в размере не менее двух миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ведомство, задержаны четверо уроженцев Азербайджана, имеющие гражданство РФ, в возрасте от 34 до 62 лет. Злоумышленники изготавливали поддельные миграционные карты, позволяющие иностранцам находиться в России до 90 дней, и оформляли фиктивные патенты на трудовую деятельность, сообщают в пресс-службе.

Также правоохранители ликвидировали две подпольные лаборатории, где изготавливались поддельные документы. Изъято оборудование, оргтехника, базы данных клиентов, миграционные карты, печати различных организаций, паспорта граждан стран Центральной Азии и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность.

Все задержанные признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отметили в ведомстве.