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В Пермском крае загорелся подъезд многоквартирного дома

Пожар произошёл в Осе.

Источник: Аргументы и факты

Пожар произошёл в подъезде многоквартирного дома в Пермском крае 21 июля, сообщает МЧС Прикамья.

Первые сообщения о возгорании на улице Богомягкова в Осе появились в телеграм-канале «ЧП Пермь». Там же местные жители предположили, что причиной пожара могли стать шалости детей.

Как пояснили в региональном МЧС, звонок о ЧП поступил в 16:50. Прибывшие на место сотрудники увидели огонь на первом этаже одного из подъездов. Спустя 10 минут пожар удалось потушить.

Жильцы дома смогли эвакуироваться самостоятельно, но сгорели детские велосипеды, самокат и коляска, оставленные на хранение в подъезде.

«В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 21 июля в Закамске сгорело 2-этажное здание. Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров.