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Пчеловодам Башкирии советуют быть осторожнее во время обработки полей

В Башкирии пасечникам рекомендовали не выпускать пчел на обработанные поля.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре Башкирии предупредили пасечников о необходимости соблюдать меры предосторожности в период химической обработки сельхозугодий. Специалисты рекомендуют не выпускать пчел из ульев, чтобы защитить их от воздействия вредных веществ.

Как пояснила эксперт ведомства Лилия Ишмухаметова, сельхозпредприятия обязаны заранее предупреждать о планируемых обработках. По правилам, информация должна публиковаться в местных СМИ не позднее чем за пять дней до начала работ. Кроме того, вокруг обрабатываемых полей необходимо устанавливать специальные предупреждающие таблички.

Напомним, что ранее в Чекмагушевском районе массово погибли пчелы, а люди стали чувствовать себя хуже. В деревне Каразириково умерли десятки пчелиных семей после обработки рапсовых полей, о чем местных жителей заранее не известили.

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