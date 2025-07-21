Пчеловодам Башкирии советуют быть осторожнее во время обработки полей

Как пояснила эксперт ведомства Лилия Ишмухаметова, сельхозпредприятия обязаны заранее предупреждать о планируемых обработках. По правилам, информация должна публиковаться в местных СМИ не позднее чем за пять дней до начала работ. Кроме того, вокруг обрабатываемых полей необходимо устанавливать специальные предупреждающие таблички.