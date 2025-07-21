Пчеловодам Башкирии советуют быть осторожнее во время обработки полей

В Роспотребнадзоре Башкирии предупредили пасечников о необходимости соблюдать меры предосторожности в период химической обработки сельхозугодий. Специалисты рекомендуют не выпускать пчел из ульев, чтобы защитить их от воздействия вредных веществ.
Как пояснила эксперт ведомства Лилия Ишмухаметова, сельхозпредприятия обязаны заранее предупреждать о планируемых обработках. По правилам, информация должна публиковаться в местных СМИ не позднее чем за пять дней до начала работ. Кроме того, вокруг обрабатываемых полей необходимо устанавливать специальные предупреждающие таблички.
Напомним, что ранее в Чекмагушевском районе массово погибли пчелы, а люди стали чувствовать себя хуже. В деревне Каразириково умерли десятки пчелиных семей после обработки рапсовых полей, о чем местных жителей заранее не известили.
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