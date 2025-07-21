В Ульяновске 31-летняя женщина умерла после укуса ядовитой змеи

В Ульяновске умерла 31-летняя женщина, которую укусила ядовитая змея. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел 11 июля — горожанка получила укус от ядовитой змеи, который привел к тяжелому отравлению и сильной аллергической реакции. Несмотря на недельное лечение, медикам не удалось ее спасти.
Пациентка ушла из жизни 18 июля. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что у жительницы Башкирии произошел инфаркт из-за укуса шмеля. Пациентку в руку укусил шмель, в результате возникла сильная аллергическая реакция.