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В Новороссийске погиб пожилой мужчина при взрыве газа в жилом доме

Специалисты проводят проверку для установления причин произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

В многоквартирном жилом доме Новороссийска погиб мужчина при взрыве бытового газа, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«К большому сожалению погиб пожилой мужчина 1929 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Он добавил, что сейчас специалисты проводят проверку для установления причин произошедшего. Введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Андрей Кравченко уточнил, что жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Кроме того, пострадавшим окажут материальную и финансовую помощь.

Как сообщалось, в 14:50 пожарно-спасательная служба Новороссийска получила данные о возгорании на Анапском шоссе. Огонь охватил три квартиры в жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.