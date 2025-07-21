В Новороссийске погиб пожилой мужчина при взрыве газа в жилом доме

Он добавил, что сейчас специалисты проводят проверку для установления причин произошедшего. Введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Андрей Кравченко уточнил, что жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Кроме того, пострадавшим окажут материальную и финансовую помощь.