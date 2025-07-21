В Новороссийске погиб пожилой мужчина при взрыве газа в жилом доме

В многоквартирном жилом доме Новороссийска погиб мужчина при взрыве бытового газа, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«К большому сожалению погиб пожилой мужчина 1929 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
Он добавил, что сейчас специалисты проводят проверку для установления причин произошедшего. Введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Андрей Кравченко уточнил, что жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Кроме того, пострадавшим окажут материальную и финансовую помощь.
Как сообщалось, в 14:50 пожарно-спасательная служба Новороссийска получила данные о возгорании на Анапском шоссе. Огонь охватил три квартиры в жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.