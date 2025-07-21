Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Новороссийске

А ранее взрыв газа в пятиэтажном доме произошёл в городе Серове Свердловской области. Причиной взрыва стал чайник, поставленный на плиту. В результате взрыва пострадал 36-летний мужчина, который позднее скончался от полученных травм. Кроме того, пострадали трое соседей с нижнего этажа — супружеская пара и ребёнок.