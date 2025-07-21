Россиянка умерла, так как у скорой не было лекарств

В Вологодской области после смерти пациентки из-за отсутствия лекарств у бригады скорой помощи и условий для экстренной помощи в Кирилловской райбольнице, как сообщает пресс-служба СУСК по региону, возбуждено уголовное дело.
30-летней жительнице Кирилловского округа в связи с ее заболеванием (по предварительным данным, с астмой) была вызвана скорая помощь. Ввиду ненадлежащей комплектации лекарственными препаратами, как говорится в Telegram-канале ведомства, при транспортировке пациентки в больницу женщина скончалась. Также указано, что это произошло из-за отсутствия условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ.
Кирилловскому межрайонному следственному отделу поручено провести проверку и возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Читайте также: В Сербии мужчина убил бывшую жену-россиянку и семилетнего сына.