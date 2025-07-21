Неизвестный выстрелил в лицо подполковнику, курившему на балконе в Петербурге

Ранее в Перми жительница была ранена во время вечерней пробежки — ей в глаз попала пуля. Инцидент произошёл на улице Макаренко, когда женщина, занимаясь спортом, резко почувствовала сильную боль в области лица и заметила кровь, льющуюся из глаза. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь, в медицинском учреждении врачи обнаружили пулю в глазу. Сейчас она проходит лечение в стационаре, где специалисты делают всё возможное, чтобы спасти её зрение. О случившемся девушка уже сообщила в органы полиции.