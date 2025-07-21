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Неизвестный выстрелил в лицо подполковнику, курившему на балконе в Петербурге

В Санкт-Петербурге подполковник был ранен в лоб выстрелом из газового пистолета. Инцидент произошёл на Ланском шоссе, сообщает 78.ru.

Источник: Life.ru

Военнослужащий курил на балконе своего дома, когда к нему подошёл незнакомец с эмоциональным комментарием. Офицер предложил поговорить в более уединённом месте и пригласил мужчину в подъезд.

На лестничной клетке незнакомец начал угрожать подполковнику лишением звания и расправой, а также оскорбил его супругу. В ответ офицер попытался подойти ближе, но прохожий выстрелил ему в лицо из газового пистолета и забежал в свою квартиру. В результате инцидента пострадавший получил химический ожог глаз и лица, а также ссадину на лбу.

Ранее в Перми жительница была ранена во время вечерней пробежки — ей в глаз попала пуля. Инцидент произошёл на улице Макаренко, когда женщина, занимаясь спортом, резко почувствовала сильную боль в области лица и заметила кровь, льющуюся из глаза. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь, в медицинском учреждении врачи обнаружили пулю в глазу. Сейчас она проходит лечение в стационаре, где специалисты делают всё возможное, чтобы спасти её зрение. О случившемся девушка уже сообщила в органы полиции.