Под Вологдой умерла пациентка из-за нехватки лекарств в скорой помощи

В ведомстве уточнили, что ранее в интернете появились сведения, что 30-летняя жительница Кирилловского округа в связи с заболеванием вызвала скорую помощь. Однако, из-за ненадлежащей комплектации лекарствами при транспортировке пациентки в больницу, а также в связи с отсутствием условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, молодая женщина умерла.