Под Вологдой умерла пациентка из-за нехватки лекарств в скорой помощи

В Вологодской области следователи проводят проверку по факту смерти пациентки после оказания ей медицинской помощи ненадлежащего качества. Об этом сообщило региональное управление СК России.
«В Кириллове устанавливаются обстоятельства смерти женщины после оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее в интернете появились сведения, что 30-летняя жительница Кирилловского округа в связи с заболеванием вызвала скорую помощь. Однако, из-за ненадлежащей комплектации лекарствами при транспортировке пациентки в больницу, а также в связи с отсутствием условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, молодая женщина умерла.
В публикации отметили, что и.о. руководителя регионального СК Альберт Атабиев поручил провести проверку и завести дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как писал сайт KP.RU, 20 июля врачей скорой помощи вызвали в квартиру в Петербурге. Медики констатировали смерть девятимесячного мальчика. Убитая горем мать пояснила, что уложила младенца спать около 20:00 мск 19 июля в детской комнате, а на утро пришла его будить. Ребенок лежал на животе головой вниз, признаков жизни не подавал.