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В Петербурге девочка попала в реанимацию, приняв угощение от незнакомцев

Состояние ребенка оценивается медиками как тяжелое.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение после приема угощения от незнакомых лиц, сообщает телеканал 78.ru.

Случай произошел, когда девочка находилась на прогулке с подругой. Незнакомые молодые люди пригласили детей к себе домой, где несовершеннолетняя употребила прозрачную жидкость неизвестного происхождения. После этого у девочки резко ухудшилось самочувствие.

Медицинское обследование выявило у пострадавшей острое ингаляционное отравление неизвестным веществом, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лица. Подробности получения травм не уточняются.

Состояние ребенка оценивается медиками как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Бурятии двое детей отравились угощением от неизвестных.