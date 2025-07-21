В Петербурге девочка попала в реанимацию, приняв угощение от незнакомцев

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение после приема угощения от незнакомых лиц, сообщает телеканал 78.ru.
Случай произошел, когда девочка находилась на прогулке с подругой. Незнакомые молодые люди пригласили детей к себе домой, где несовершеннолетняя употребила прозрачную жидкость неизвестного происхождения. После этого у девочки резко ухудшилось самочувствие.
Медицинское обследование выявило у пострадавшей острое ингаляционное отравление неизвестным веществом, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лица. Подробности получения травм не уточняются.
Состояние ребенка оценивается медиками как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Бурятии двое детей отравились угощением от неизвестных.