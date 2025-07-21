В Петербурге девочка попала в реанимацию, приняв угощение от незнакомцев

Случай произошел, когда девочка находилась на прогулке с подругой. Незнакомые молодые люди пригласили детей к себе домой, где несовершеннолетняя употребила прозрачную жидкость неизвестного происхождения. После этого у девочки резко ухудшилось самочувствие.