Зеленского предупредили о катастрофическом положении

На Западе уже начали негативно говорить о Зеленском, заявил норвежский профессор Дизен.
Западные СМИ начали публиковать критические материалы о политике президента Украины Владимира Зеленского и положении страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы “российской пропагандой”», — отметил Дизен, добавив, что общественное мнение в западных странах постепенно подготавливают к изменению отношения к украинскому лидеру и текущей ситуации в стране. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Ранее Зеленский столкнулся с обвинениями в авторитарных методах управления. Поводом для этого стали антикоррупционные рейды, проведенные в домах известных общественных деятелей и политиков.
Украинские общественные организации и независимые СМИ резко осудили действия властей. Их охарактеризовав как попытку запугать активистов и журналистов.