«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы “российской пропагандой”», — отметил Дизен, добавив, что общественное мнение в западных странах постепенно подготавливают к изменению отношения к украинскому лидеру и текущей ситуации в стране. Об этом он сообщил в социальной сети X.