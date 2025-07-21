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Зеленского предупредили о катастрофическом положении

Западные СМИ начали публиковать критические материалы о политике президента Украины Владимира Зеленского и положении страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

На Западе уже начали негативно говорить о Зеленском, заявил норвежский профессор Дизен.

Западные СМИ начали публиковать критические материалы о политике президента Украины Владимира Зеленского и положении страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы “российской пропагандой”», — отметил Дизен, добавив, что общественное мнение в западных странах постепенно подготавливают к изменению отношения к украинскому лидеру и текущей ситуации в стране. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Ранее Зеленский столкнулся с обвинениями в авторитарных методах управления. Поводом для этого стали антикоррупционные рейды, проведенные в домах известных общественных деятелей и политиков.

Украинские общественные организации и независимые СМИ резко осудили действия властей. Их охарактеризовав как попытку запугать активистов и журналистов.