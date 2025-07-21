Мать отправили в тюрьму за жестокое убийство грудного ребенка

В Великобритании суд вынес приговор 30-летней Мелиссе Уилбанд, признанной виновной в непредумышленном убийстве собственной 4-месячной дочери. По данным Daily Mirror, женщина до смерти встряхнула ребенка, после чего спокойно ушла спать, оставив девочку умирать.
Девочку госпитализировали после потери сознания, и врачи обнаружили у нее обширное кровоизлияние в мозг, вызванное синдромом детского сотрясения. Несмотря на усилия медиков, малышка скончалась через шесть дней. Прокурор Джейн Осборн сообщила, что в роковую ночь мать даже не попыталась помочь ребенку, а медсестра оставалась с девочкой до последней минуты.
Следствие также установило, что Уилбанд подделала ДНК-тест, чтобы ее партнер считал себя отцом ребенка. Судья отметил, что Лекси перенесла несколько эпизодов жестокого обращения до трагического финала. Сама женщина отрицала свою вину, называя дочь «смыслом жизни». Приговор — 15 лет лишения свободы — вызвал широкий общественный резонанс.