Мать отправили в тюрьму за жестокое убийство грудного ребенка

Девочку госпитализировали после потери сознания, и врачи обнаружили у нее обширное кровоизлияние в мозг, вызванное синдромом детского сотрясения. Несмотря на усилия медиков, малышка скончалась через шесть дней. Прокурор Джейн Осборн сообщила, что в роковую ночь мать даже не попыталась помочь ребенку, а медсестра оставалась с девочкой до последней минуты.