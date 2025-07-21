Прорыв ВС РФ под Токмачкой, массовая атака дронов: главное об СВО к вечеру 21 июля

«Площадки, отведенные для военных, переполнены… Везде ощущается нехватка мест», — указано в материале газеты. Также заявлено, что в будущем будут открыты новые военные кладбища для увеличения количества мест. Уже летом будет организован мемориал, который будет вмещать от 130 тысяч до 160 тысяч могил, также отмечено в материале.