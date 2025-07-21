Прорыв ВС РФ под Токмачкой, массовая атака дронов: главное об СВО к вечеру 21 июля

Учитель ОБЖ погиб в зоне спецоперации.
Учитель ОБЖ и участник спецоперации на Украине Геннадий Старунов погиб. В мае Старунов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече он выступил со своей инициативой.
Помимо этого, ВС РФ сделали прорыв под населенным пунктом Малая Токмачка. Также на российские регионы была нанесена массовая атака дронов ВСУ, а очевидцы засняли ее на видео. Главное о спецоперации к вечеру 21 июля — в материале URA.RU.
Погиб учитель ОБЖ, который общался с Путиным.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбщавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб в зоне СВО.
Учитель ОБЖ Геннадий Старунов погиб в зоне СВО. Помимо этого, Старунов был победителем проекта «ТопБЛОГ», выпускник «Мастерской новых медиа». На встрече с президентом России он выступил с инициативой о предподготовке солдат СВО, для того, чтобы у них была возможность участвовать в конкурсах от «Россия — страна возможностей».
Офицер из Киева передала в Россию аудио для пленного отца через силовиков.
Лейтенант полиции из Днепровского районного отделения города Киева Екатерина Король передала аудиозапись для отца, находящегося в плену в России, через представителей российских силовых структур. В аудиосообщении сказано, что они его ждут и все будет хорошо. Сообщение передали бойцы группировки войск «Север».
В Ивантеевке местные жители засняли момент уничтожения украинского БПЛА.
В Подмосковье, в городе Ивантеевка, местные жители зафиксировали на видео момент уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата. На опубликованных кадрах запечатлена работа средств противовоздушной обороны, которые сбили вражеский беспилотник самолетного типа.
Зеленский озвучил темы переговоров с Россией в Стамбуле.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский озвучил темы переговоров с Россией в Стамбуле.
Основными вопросами, которые будут обсуждать на предстоящих переговорах в Стамбуле, названы организация встречи лидеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного собрания с представителями дипломатического корпуса. Помимо этого будут подняты темы обмена военнопленными и воссоединении семей.
На украинских кладбищах не хватает мест для солдат ВСУ.
В Украине закончились места под захоронение солдат на кладбищах. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
«Площадки, отведенные для военных, переполнены… Везде ощущается нехватка мест», — указано в материале газеты. Также заявлено, что в будущем будут открыты новые военные кладбища для увеличения количества мест. Уже летом будет организован мемориал, который будет вмещать от 130 тысяч до 160 тысяч могил, также отмечено в материале.
Совершен мощный рывок в Запорожской области.
Военнослужащие ВС РФ осуществили значительный прорыв в Запорожской области, сумев преодолеть линию обороны украинских войск в районе населенного пункта Малая Токмачка, к которой в течение года не удавалось приблизиться. Об этом сообщил командир 70-ого полка. Его слова приводит РТ. Сообщается, что был взят кирпичный завод и СИЗО. ВС РФ продолжают продвижение.
ПТРК «Фагот» уничтожил украинский опорный пункт.
Военнослужащие объединенной группировки «Восток» с использованием противотанкового ракетного комплекса «Фагот» ликвидировали укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины на участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщает Пятый канал.