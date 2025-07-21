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В Москве река Яуза вышла из берегов и затопила дорогу под мостом. Видео

Уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра после сильных дождей, из-за чего дорога под Ростокинским мостом оказалась затоплена. Об этом сообщает ГУП «Мосводосток» в своем официальном telegram-канале.

Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра.

Уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра после сильных дождей, из-за чего дорога под Ростокинским мостом оказалась затоплена. Об этом сообщает ГУП «Мосводосток» в своем официальном telegram-канале.

«Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле. В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», — сказано в сообщении предприятия.

Отмечается, что на месте работают сотрудники предприятия и спецтехника. Специалисты ожидают снижения уровня воды в реке, чтобы приступить к откачке воды с проезжей части.