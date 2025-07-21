Уровень Яузы в Москве поднялся на 2,5 метра из-за ливней, затопило часть дороги

Уровень реки Яузы в Москве поднялся на 2,5 метра после сильных дождей, из-за чего проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе «Мосводостока».
По словам представителей организации, профильные специалисты с необходимой откачивающей техникой следят за ситуацией для того, чтобы оперативно отреагировать в случае, если уровень Яузы вновь вырастет.
— Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле «Мосводостока», — передает официальный Telegram-канал предприятия.
Из-за обильных дождей в Москве на Каширском шоссе сошел оползень. Из-за непогоды движение сразу на нескольких улицах столицы перекрыли: ограничения ввели на Волоколамском шоссе, улице Адмирала Корнилова и в проектируемом проезде № 4062 в районе Нагатинской набережной.
Также вследствие осадков затопило подземные переходы на станции МЦД-2 Павшино в Московской области. По данным метеорологов, такая погода сохранится в Москве до конца дня. Центр организации дорожного движения рекомендовал горожанам использовать метро для передвижения по городу.