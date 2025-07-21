Редкий Porcshe за 5 миллионов долларов уронили с автовоза

С автовоза упал едкий Porsche 911 за пять миллионов долларов.
В Сан-Франциско с автовоза упал редкий спорткар RUF CTR, созданный на базе Porsche 911. Об этом сообщило издание Carscoops со ссылкой на сообщения в местных социальных сетях. Машина оценивающийся примерно в пять миллионов долларов.
«Оказаться за рулем Ruf CTR Yellowbird всегда волнительно, но для одного курьера это волнение оказалось просто невыносимым. Дело в том, что он оказался заперт в почти вертикально стоящем 911-м после того, как этот классический автомобиль с двумя турбонагнетателями скатился с автовоза», — сообщил Carscoops. По данным источника, инцидент произошел во время возвращения автомобиля из штаб-квартиры RUF в Германии.
Американский владелец отправил авто на перекраску, после чего машину транспортировали обратно в США. Как отмечается, спорткар скатился с автовоза и упал с рампы, застряв задним бампером на асфальте. Причиной происшествия могло стать то, что водитель забыл вовремя заблокировать колеса автомобиля.
RUF CTR — одна из самых редких модификаций Porsche 911, выпущенная в 1980-х годах. Компания RUF собрала менее 30 таких автомобилей, а их стоимость сегодня составляет от 4 до 6 миллионов долларов. Модель оснащена оппозитным двигателем объемом 3,4 литра и мощностью 469 лошадиных сил. В свое время CTR получил прозвище Yellowbird благодаря ярко-желтому цвету кузова и стал известен после того, как журналисты Road & Track в 1987 году разогнали его до 340 километров в час.