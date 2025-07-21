Редкий Porcshe за 5 миллионов долларов уронили с автовоза

«Оказаться за рулем Ruf CTR Yellowbird всегда волнительно, но для одного курьера это волнение оказалось просто невыносимым. Дело в том, что он оказался заперт в почти вертикально стоящем 911-м после того, как этот классический автомобиль с двумя турбонагнетателями скатился с автовоза», — сообщил Carscoops. По данным источника, инцидент произошел во время возвращения автомобиля из штаб-квартиры RUF в Германии.