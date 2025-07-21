Сызранские полицейские в кратчайшие сроки вернули дедушке похищенный телевизор

В этот же день патрульные полицейские Ольга Поселенова и Кирилл Дудин заметили человека, который нес подозрительно похожий на украденный ранее телевизор. При виде правоохранителей мужчина начал нервничать и путаться в показаниях. После чего подозрительного гражданина попросили проследовать в отделение полиции для дальнейших разбирательств.