Сызранские полицейские в кратчайшие сроки вернули дедушке похищенный телевизор

В Сызрани у местного 77-летнего жителя украли телевизор стоимостью 12 тысяч рублей. Пожилой мужчина обратился в полицию, после чего правоохранители быстро нашли украденную технику и предполагаемого вора.
По словам потерпевшего, телевизор вынесли из его частного дома на улице Болотная. На месте происшествия отсутствовали следы взлома. Полицейские сразу поняли: вор проник внутрь жилища через дверь, которая была прикрыта не полностью.
В этот же день патрульные полицейские Ольга Поселенова и Кирилл Дудин заметили человека, который нес подозрительно похожий на украденный ранее телевизор. При виде правоохранителей мужчина начал нервничать и путаться в показаниях. После чего подозрительного гражданина попросили проследовать в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
«При опросе ранее судимый за имущественные преступления 40-летний задержанный признался в совершении противоправного деяния», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В настоящий момент в отношении подозреваемого в краже возбуждено уголовное дело, а похищенный телевизор потерпевший дедушка получил назад.