В Чувашии четырёхлетний мальчик завёл отцовский автомобиль и сбил сестру

«Предварительно установлено, что сегодня около 12:10 в д. Старые Мураты, Комсомольского МО, 4-летний мальчик с помощью ключа осуществил запуск автомобиля своего отца, после чего автомобиль тронулся с места, проехал несколько метров, совершил наезд на 2-летнюю сестру “водителя”, а затем врезался в столб и остановился», — сказано в публикации.