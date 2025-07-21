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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Камчатском крае

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром на глубине 34 километров.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае в понедельник, 21 июля, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение произошло в 165 километрах к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине в 34 километра. При этом данных о том, насколько сильно ощущалось природное явление в регионе, на данный момент нет.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 июля на Камчатке произошло три сильных землетрясения, магнитуда которых варьировалась от 7 до 7,6. Экстренные службы также предупредили местных жителей о возможном подходе волны цунами, высота которой могла достичь не более 60 сантиметров.