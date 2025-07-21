Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Камчатском крае

Отмечается, что землетрясение произошло в 165 километрах к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине в 34 километра. При этом данных о том, насколько сильно ощущалось природное явление в регионе, на данный момент нет.