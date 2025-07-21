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Появились подробности о стрельбе в лицо курившему российскому подполковнику

Выстрелившего в лицо своему соседу-подполковнику в Санкт-Петербурге мужчину задержали.

Выстрелившего в лицо своему соседу-подполковнику в Санкт-Петербурге мужчину задержали. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону, пишет РБК.

По информации ведомства, нападавшему 22 года, пострадавшему офицеру 41 год.

Между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего молодой человек выстрелил в лицо подполковнику из газового пистолета, раскрыли подробности в региональном управлении главка МВД.

Нарушитель доставлен в отдел полиции, против него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП)".

Ранее сообщалось, что прохожий выстрелил из газового пистолета в офицера, курившего на балконе в Петербурге. Пуля попала в лоб военнослужащему.