Ларису Долину захотели снова оставить без квартиры

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.