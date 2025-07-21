Ларису Долину захотели снова оставить без квартиры

По его словам, рассмотрение апелляции на решение по делу о передаче квартиры обратно Долиной означает, что оппоненты артистки считают себя добросовестными приобретателями и хотят вернуть жилье.
Багатурия считает, что шансы на то, что прошлое решение останется в силе, 50 на 50.
15 июля сообщалось, что в Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело о мошенничестве в отношении народной артистки РФ Ларисы Долиной.
4 июля следствие завершило расследование по делу о хищении денег у Долиной.
В конце марта текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками.
В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.