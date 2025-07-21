В Казахстане изверг «казнил» жену древним мучительным способом на глазах у двухлетней дочери

Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте с участием государственного служащего из Казахстана, совершившего насилие в семье. 9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев, ранее возглавлявший Министерство экономики, жестоко избил свою супругу Салтанат Нукенову прямо в одном из ресторанов Астаны, что привело к её смерти; после случившегося он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжалось вплоть до конца апреля 2024 года. В процессе экс-министр частично признал свою вину. На Life.ru публиковался подробный разбор этой резонансной истории. Сегодня на суде подсудимый выступил с последним словом, в ходе которого процитировал Гитлера. Эта трагедия привела к принятию в Казахстане «Закона Салтанат», ужесточающего ответственность за убийства и применение силы против женщин и детей.