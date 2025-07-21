В Бердянске фрагменты сбитого БПЛА ВСУ упали на детсад и часть МЧС

«Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал — ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что дети были эвакуированы. На месте работают оперативные службы.
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