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В Бердянске фрагменты сбитого БПЛА ВСУ упали на детсад и часть МЧС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Фрагменты сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию детского сада и пожарной части в Бердянске Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал — ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что дети были эвакуированы. На месте работают оперативные службы.

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