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Над Бердянском сбит вражеский БПЛА

Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Осколки дрона ВСУ упали на детский садик.

Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал», — написал Балицкий у себя в telegram-канале.

Глава региона сообщил, что в данный момент дети эвакуированы. На месте работают оперативные службы.

ВСУ ранее обстреляли территорию закрытого детского сада в Энергодаре Запорожской области. В результате попадания повреждены окна многоквартирных домов, а одна из жительниц города получила ранения.

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