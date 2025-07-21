В Таиланде рой ос убил двухлетнего ребенка

В Таиланде зафиксирован трагический случай: двухлетний мальчик погиб после нападения роя ос, оставивших на его теле около 60 укусов. Информацию об этом распространил ресурс Thaiger.
Ребенок, которого звали Акин, катался на велосипеде в компании сверстников возле школы, когда внезапно подвергся атаке насекомых. Мальчик мгновенно потерял сознание. Его отец поспешил на помощь и также получил несколько укусов.
Несмотря на госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Согласно медицинским заключениям, яд ос спровоцировал у мальчика острую почечную и сердечную недостаточность, что и стало причиной его смерти.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске 31-летняя женщина умерла после укуса ядовитой змеи.