Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде рой ос убил двухлетнего ребенка

Осы оставили на теле мальчика около 60 укусов.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде зафиксирован трагический случай: двухлетний мальчик погиб после нападения роя ос, оставивших на его теле около 60 укусов. Информацию об этом распространил ресурс Thaiger.

Ребенок, которого звали Акин, катался на велосипеде в компании сверстников возле школы, когда внезапно подвергся атаке насекомых. Мальчик мгновенно потерял сознание. Его отец поспешил на помощь и также получил несколько укусов.

Несмотря на госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Согласно медицинским заключениям, яд ос спровоцировал у мальчика острую почечную и сердечную недостаточность, что и стало причиной его смерти.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске 31-летняя женщина умерла после укуса ядовитой змеи.