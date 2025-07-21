Россия зафиксировала попытку массового отравления бойцов СВО

Ранее военнослужащий РФ с позывным Лакоста рассказал телеканалу RT, что боевики ВСУ применяют самодельные отравляющие вещества, которые сбрасывают с беспилотников. По его словам, украинский дрон сбросил бутылку с газом на вход в подвал, где находились российские бойцы. Также он отметил, что такие химические средства могут маскироваться под бытовые предметы.