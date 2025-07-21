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В Бердянске фрагменты сбитого дрона ВСУ упали на детсад и часть МЧС

Пострадавших нет, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Источник: Аргументы и факты

Фрагменты сбитого БПЛА ВСУ упали на территорию детсада и пожарной части в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Над Бердянском был сбит вражеский беспилотник, осколки упали на территорию детсада и пожарно-спасательной части. В детском саду на тот момент было 18 человек, среди них 12 детей. Никто не пострадал», — уточнил глава региона.

Он также добавил, что дети были эвакуированы.

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