Более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов на Украине в возрасте старше 25 лет.
Более 50 тысяч мужчин старше 25 лет были отчислены из украинских вузов с 2024 года в рамках проверок, сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак. Об этом сообщает издание «Украинские новости».
«В ходе и после проверок в 2024—2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин», — заявил он. Он уточнил, что среди выявленных нарушений — проблемы с предоставлением военно-учетных документов при поступлении, а также задержки с внесением приказов о зачислении или отчислении студентов в единую образовательную базу.
В ходе проверок представители службы обнаружили случаи несоблюдения порядка учета студентов, что, по мнению ведомства, связано с попытками отдельных лиц избежать военной службы. Также отмечается, что сотрудники вузов не всегда вовремя вносили изменения в официальные базы данных, что препятствовало контролю со стороны государственных органов.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что его сыновья краину и пойдут служить в Вооруженные силы Украины по достижении 25 лет. Сейчас они учатся в Британии, передает RT.