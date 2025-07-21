Из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин мобилизационного возраста

«В ходе и после проверок в 2024—2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин», — заявил он. Он уточнил, что среди выявленных нарушений — проблемы с предоставлением военно-учетных документов при поступлении, а также задержки с внесением приказов о зачислении или отчислении студентов в единую образовательную базу.