Обломки сбитого БПЛА в Бердянске упали на детский сад и пожарную часть

В момент происшествия в детском саду находились 18 человек, включая 12 детей. К счастью, никто не пострадал — ни дети, ни персонал обоих учреждений. Все дети были оперативно эвакуированы.
Ранее в подмосковной Ивантеевке после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Инцидент произошёл на улице Басова. Пострадавших нет.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше