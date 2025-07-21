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Bloomberg: Словакия хочет увеличить закупки газа из РФ по льготам от ЕС

Словакия планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. Это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg.

Словакия намерена увеличить потребление российского газа в рамках льгот от ЕС.

Словакия планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. Это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Словакия намерена увеличить потребление российского газа благодаря запрету ЕС на спотовые закупки российского газа, который вступит в силу в январе 2026 года. Ограничение не коснется долгосрочных контрактов, что позволит Словакии и Венгрии продолжить импорт. Государственная энергокомпания страны Slovensky plynarensky priemysel (SPP) имеет соглашение с “Газпромом” до 2034 года», — пишет агентство Bloomberg.

При этом полный отказ ЕС от российских энергоносителей запланирован лишь на конец 2027 года. До этого времени Словакия и Венгрия смогут использовать переходный период для выполнения действующих контрактов.

Ранее Евросоюз снизил потолок цен на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель. На фоне экономического давления на Россию премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, пишет «Национальная служба новостей».

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