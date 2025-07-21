Туристы массово жалуются на недомогание после отдыха на острове Майорка

Гости курортного района Магалуф на острове Майорка массово сообщили о возникших проблемах со здоровьем после отдыха. Об этом стало известно из публикации испанского издания Cronica Balear.
Как утверждают туристы, после возвращения с отдыха у них проявились симптомы, напоминающие простуду: болезненные ощущения в горле, ринит, повышение температуры, сухой кашель, повышенная утомляемость. В социальных сетях заболевание получило неофициальное наименование — «болезнь Магалуфа».
По словам отдыхавших, продолжительность симптомов превышает обычные сроки вирусных инфекций и может сохраняться до двух недель. Некоторые туристы заявляли, что полностью восстановиться не удается даже спустя месяц после возвращения.
Эксперты предполагают, что речь может идти о распространении респираторной инфекции. По их мнению, вероятной причиной заражения могли стать кондиционеры в гостиницах и заведениях курорта, где могут накапливаться бактерии, способные вызывать продолжительные воспаления дыхательных путей.
Ранее сообщалось, что в море близ Майорки были обнаружены пять трупов со связанными руками и ногами.