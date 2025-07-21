Балицкий сообщил о падении частей сбитого БПЛА ВСУ на детский сад в Бердянске

В Бердянске обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию детского сада, а также пожарно-спасательной части. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как следует из заявления руководителя региона, все произошло вечером в понедельник, 21 июля. Тогда российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили атаковавший Бердянск украинский беспилотник, однако его обломки упали на здания. Причем в тот момент, когда внутри находились люди. К счастью, никто не пострадал.
«В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал — ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части», — написал Балицкий.
Он также добавил, что все находившиеся в образовательном учреждении дети уже эвакуированы. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Похожая ситуация недавно произошла в Ростовской области. Там обломки украинского беспилотника упали на частный дом, расположенный в Красносулинском районе. Но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Никто не пострадал и не погиб.