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Маршруты автобусов № 248 и 732 на западе Москвы изменили из-за упавшего дерева

Маршрут автобусов № 248 и 732 на западе Москвы временно изменили из-за упавшего на проезжую часть дерева в районе дома 3 по Инициативной улице. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршрут автобусов № 248 и 732 на западе Москвы временно изменили из-за упавшего на проезжую часть дерева в районе дома 3 по Инициативной улице. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, оба автобуса следуют по улице Артамонова, минуя остановки «Инициативная улица, дом 9», «Инициативная улица, дом 5», «Кременчугская улица», «Интернат».

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года: предыдущий рекорд составлял 39,5 миллиметра осадков и был зафиксирован в 2000 году. После сильных дождей в столице уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра, в результате чего проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена.