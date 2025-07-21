Маршруты автобусов № 248 и 732 на западе Москвы изменили из-за упавшего дерева

Маршрут автобусов № 248 и 732 на западе Москвы временно изменили из-за упавшего на проезжую часть дерева в районе дома 3 по Инициативной улице. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам представителей ведомства, оба автобуса следуют по улице Артамонова, минуя остановки «Инициативная улица, дом 9», «Инициативная улица, дом 5», «Кременчугская улица», «Интернат».
— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года: предыдущий рекорд составлял 39,5 миллиметра осадков и был зафиксирован в 2000 году. После сильных дождей в столице уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра, в результате чего проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена.