Маршруты автобусов № 248 и 732 на западе Москвы изменили из-за упавшего дерева

Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года: предыдущий рекорд составлял 39,5 миллиметра осадков и был зафиксирован в 2000 году. После сильных дождей в столице уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра, в результате чего проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена.