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Пожилая женщина на мотовелосипеде пострадала в ДТП в Мяделе

27-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio, предварительно, осуществляя поворот налево на переулок Юбилейный, совершила встречное столкновение с 64-летней местной жительницей, которая управляла велосипедом с подвесным двигателем, не имея права управления.

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе под колеса легковушки попала 64-летняя женщина на мотовелосипеде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля около 11.25. 27-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio, предварительно, осуществляя поворот налево на переулок Юбилейный, совершила встречное столкновение с 64-летней местной жительницей, которая управляла велосипедом с подвесным двигателем, не имея права управления.

В результате ДТП водителю велосипеда оказана медицинская помощь, госпитализация ей не потребовалась. -0-