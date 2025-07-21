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В США экс-полицейский убил жену после того, как она узнала об измене

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному заключению.

Источник: Аргументы и факты

Бывший полицейский из Великобритании Брайан Макманус получил пожизненный срок в штате Джорджия за убийство собственной жены Люсиль Энн Макманус, сообщает издание People.

57-летний мужчина позвонил в полицию города Уорнер-Робинс, утверждая, что его супруга покончила с собой. Он утверждал, что обнаружил её бездыханное тело после прогулки с собакой.

Однако поведение Макмануса показалось подозрительным сотрудникам правоохранительных органов. Он не проявлял признаков скорби и был слишком спокоен. Подозрения усилились, когда он начал нервничать.

В ходе расследования выяснилось, что у Макмануса была любовница во Флориде. По словам знакомых, Люсиль случайно узнала о его измене, получив сообщение, предназначенное другой женщине. После этого она пригрозила сообщить властям о фиктивности их брака, что и стало мотивом для преступления.

Ранее Макманус был уволен из полиции Лондона за угрозы сексуального характера в адрес нескольких женщин. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в США стоматолог отравил жену и пытался скрыть преступление при помощи дипфейка.