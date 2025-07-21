В США экс-полицейский убил жену после того, как она узнала об измене

В ходе расследования выяснилось, что у Макмануса была любовница во Флориде. По словам знакомых, Люсиль случайно узнала о его измене, получив сообщение, предназначенное другой женщине. После этого она пригрозила сообщить властям о фиктивности их брака, что и стало мотивом для преступления.