В США экс-полицейский убил жену после того, как она узнала об измене

Бывший полицейский из Великобритании Брайан Макманус получил пожизненный срок в штате Джорджия за убийство собственной жены Люсиль Энн Макманус, сообщает издание People.
57-летний мужчина позвонил в полицию города Уорнер-Робинс, утверждая, что его супруга покончила с собой. Он утверждал, что обнаружил её бездыханное тело после прогулки с собакой.
Однако поведение Макмануса показалось подозрительным сотрудникам правоохранительных органов. Он не проявлял признаков скорби и был слишком спокоен. Подозрения усилились, когда он начал нервничать.
В ходе расследования выяснилось, что у Макмануса была любовница во Флориде. По словам знакомых, Люсиль случайно узнала о его измене, получив сообщение, предназначенное другой женщине. После этого она пригрозила сообщить властям о фиктивности их брака, что и стало мотивом для преступления.
Ранее Макманус был уволен из полиции Лондона за угрозы сексуального характера в адрес нескольких женщин. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.
Ранее сообщалось, что в США стоматолог отравил жену и пытался скрыть преступление при помощи дипфейка.