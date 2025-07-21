Силы ПВО за шесть часов сбили 25 БПЛА над пятью регионами РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник, 21 июля, в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени уничтожила 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— В период с 16.00 мск до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, 12 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, восемь — над Брянской областью, два дрона ликвидировали над Калужской областью, два — над Московской областью, в том числе один, летевший на Москву, и один над Республикой Крым.
Министерство обороны незадолго до этого отчиталось, что в период с 12:20 до 15:00 по московскому времени в небе над Россией уничтожили 19 вражеских дронов. При этом за прошедшую ночь ПВО ликвидировали 74 украинских коптера.
Министерство обороны РФ в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.