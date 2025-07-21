Над регионами РФ сбили 25 украинских дронов

В ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата в различных регионах страны. В воздушном пространстве Московского региона было перехвачено 19 беспилотников, из которых 16 направлялись непосредственно к столице. Наибольшее количество дронов — 38 — было сбито в Брянской области. В Калужской области силы ПВО уничтожили 11 беспилотных аппаратов, в Тульской — восемь. По пять дронов были перехвачены над Орловской и Нижегородской областями, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.