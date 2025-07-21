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Над регионами РФ сбили 25 украинских дронов

Вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.

ВСУ запустили в сторону Москвы два дрона.

Вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве. В частности, 12 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще восемь — над Брянской областью. Кроме того, по данным оборонного ведомства, два аппарата сбиты над Калужской областью, два — над Московским регионом, включая один, который следовал в направлении Москвы. Еще один беспилотник был уничтожен над Республикой Крым.

В ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата в различных регионах страны. В воздушном пространстве Московского региона было перехвачено 19 беспилотников, из которых 16 направлялись непосредственно к столице. Наибольшее количество дронов — 38 — было сбито в Брянской области. В Калужской области силы ПВО уничтожили 11 беспилотных аппаратов, в Тульской — восемь. По пять дронов были перехвачены над Орловской и Нижегородской областями, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.