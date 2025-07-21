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Минобороны: 25 БПЛА сбиты над российскими регионами

Вечером 21 июля над регионами РФ сбиты 25 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ вечером 21 июля атаковали российские регионы. За несколько часов над рядом областей РФ ликвидировали 25 БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА уничтожены над Ростовской, Брянской, Калужской областями. Кроме того, дроны ВСУ ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым. Наибольшее число беспилотников — 12 дронов — сбито над Ростовской областью.

«В период с 16.00 мск до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в оповещении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков беспилотника работали специалисты экстренных служб. Дрон ВСУ сбит около 18:00.

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