Минобороны: 25 БПЛА сбиты над российскими регионами

Боевики ВСУ вечером 21 июля атаковали российские регионы. За несколько часов над рядом областей РФ ликвидировали 25 БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что БПЛА уничтожены над Ростовской, Брянской, Калужской областями. Кроме того, дроны ВСУ ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым. Наибольшее число беспилотников — 12 дронов — сбито над Ростовской областью.
«В период с 16.00 мск до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в оповещении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков беспилотника работали специалисты экстренных служб. Дрон ВСУ сбит около 18:00.