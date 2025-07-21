ПВО сбила 25 украинских беспилотников над несколькими регионами России

Согласно заявлению ведомства, все беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.
Наибольшее количество дронов — 12 — было перехвачено над Ростовской областью. Ещё восемь беспилотников расчёты ПВО сбили над Брянской областью. По два аппарата уничтожили над Калужской областью и над территорией Московского региона, при этом один из них направлялся в сторону Москвы. Один беспилотник также был нейтрализован над территорией Республики Крым.
Ранее Life.ru писал, что в Бердянске обломки сбитого украинского БПЛА упали на детский садик, где находились 12 детей. Власти Запорожской области сообщили, что никто из детей и сотрудников не пострадал.