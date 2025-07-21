В Ростовской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

На автодороге Новочеркасск — Каменоломни в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, после чего потерял контроль и врезался в Lada Niva.
В результате аварии пассажир «Весты» скончался по пути в больницу. Водитель и второй пассажир, включая пятимесячного младенца, а также оба находившихся в «Ниве» (водитель и пассажир) были госпитализированы с травмами.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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