В Ростовской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

На автодороге Новочеркасск — Каменоломни в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, после чего потерял контроль и врезался в Lada Niva.